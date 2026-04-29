FGR confirma petición de USA para extraditar a funcionaros de Sinaloa; Ulises Lara detalla las acciones que tomarán

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió las solicitudes de extradición del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios de su administración.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dio a conocer a través de un video que revisan la documentación enviada por las autoridades estadounidenses, aunque destacó que se analizarán las solicitudes y sólo se procederá con la extradición si se cuenta con pruebas suficientes.

"La Fiscalía General de la República informa que, en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”.

“En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de los Estados Unidos de América", detalló en el video mensaje.

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Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, afirmó que es obligación de la Fiscalía analizar, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

El fiscal especial afirmó que la FGR iniciará una investigación para "allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión".

"Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. No obstante, el tratado bilateral en la materia refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, de nuestro país", agregó Lara López.

"Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada, o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió en este caso en particular, esto por propio dicho de las autoridades estadounidenses", concluyó.