Fuerte accidente entre taxi y motocicleta deja una mujer hospitalizada en Campeche

Un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Concordia dejó como saldo a una pareja de motociclistas con múltiples lesiones tras haber sido proyectados varios metros por un taxista que los impactó desde el costado derecho, derivando en que una mujer requiriera de traslado a un centro médico y al ruletero lo detuvieran y llevaran al Ministerio Público.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Concordia, justo en las inmediaciones de la gasolinera Amigas Despachadoras, donde se registró un corte de circulación entre un motociclista y su acompañante con un taxista de la agrupación Gaviotas con número económico 664, dejando como resultado a la pareja con múltiples lesiones, así como cuantiosos daños visibles en ambas unidades.

Accidente ocurrió sobre la avenida Concordia, cerca de una gasolinera. / Alejandro Pech

Debido a que ambos involucrados se pasaban la batuta de la responsabilidad, no se confirmó oficialmente quién haya sido el responsable del incidente, sin embargo, debido a que la moto salió proyectada, la acompañante del jinete terminó con abundantes golpes en el cuerpo que requirieron de atención médica más especializada, por lo que fue trasladada a un hospital, derivando así en la detención del guiador del taxi.

Al sitio llegaron dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, la 209 y 213, así como la patrulla 0800 de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, para tomar nota de los hechos, encargarse de direccionar el tránsito y posteriormente asegurar al conductor como parte del protocolo de accidentes cuando hay heridos de gravedad.

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JGH