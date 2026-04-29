Campeche tendrá hasta 40°C este Día del Niño; onda de calor no da tregua

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, continuarán las temperaturas desde calurosas a muy calurosas durante el día, pasando a cálidas en la noche y por la madrugada debido al dominio de un sistema de alta presión asociado a un anticiclón localizado en niveles medios de la atmósfera, el cual favorece al ingreso de aire húmedo desde el Mar Caribe hacia el interior de la región.

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Por lo anterior, se esperan temperaturas bochornosas con niveles máximos de hasta 40 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 durante la noche, además de vientos de componente del Este y Sureste con una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas desde 40 hasta 60 kilómetros.

Asimismo, la Seprocicam advirtió que en los próximos días se prevé el ingreso de un Sistema Frontal hacia el Golfo de México, mismo que se estacionaría en las inmediaciones de la Península de Yucatán, incrementando ligeramente el potencial de lluvias durante el fin de semana en la región.

Hasta entonces, en el Estado de Campeche se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con bajo potencial de lluvias y ambiente de caluroso a muy caluroso en la región, esto por una circulación de alta presión extendida en el Golfo de México y la Península de Yucatán, asociada a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera.

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JGH