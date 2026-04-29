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Lyn May revela que Andrés García fue un gran amante

La vedette fue una de las mujeres más famosas durante los años ochenta, cuando fue estrella de televisión.

Por Redacción Por Esto!

29 de abr de 2026

1 min

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Lyn May revela que Andrés García fue un gran amante
Lyn May revela que Andrés García fue un gran amante / Instagram:lyn_may_

Lyn May dio mucho de qué hablar hace unos días, pues estuvo de invitada especial con Apio Quijano en el podcast “Pipiris Nights”, donde hizo varias revelaciones sobre su vida amorosa. Incluso, no dudo en hablar del fallecido actor Andrés Garcia.

Como en cada emisión, Apio Quijano aprovechó para hacer una dinámica con sus seguidores, sobre temas que les gustaría saber sobre el invitado, en este caso Lyn May.

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En ese momento, la vedette reveló que ella no tuvo amores imposibles, pues “todos me los agarré bien, casi todos se quedaron aquí”.

Ante la apertura de la famosa para hablar sobre su vida privada, Apio Quijano sacó el tema de Andrés García, y le cuestiono: “¿Tuviste algún encuentro con Andrés García?”. De forma inmediata la famosa afirmó.

“¡Claro! Buenísimo, buenísimo”.

Agregó que el actor tenía un muy buen físico y otras cosas, también aseguró que fue uno de los mejores amantes.

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“Una locura… Sí, fue una locura, la verdad”.

Recordemos que, esta no sería la primera ocasión en que la actriz habla de Andrés García, pues durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que sintió “calentones” cuando trabajaron juntos en producciones como “Chile picante”, “El cafre” y “Las cabareteras”.

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