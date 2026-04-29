“El Reino de los Sueños” llena de color el Centro Histórico de Campeche por el Día del Niño

Como parte de las actividades dedicadas a los campechanitos por el Día del Niño y de la Niña, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Instituto Campechano realizaron un Desfile y Festival hacia “El Reino de los Sueños”, contando con la participación de decenas de pequeños que lucieron sus mejores disfraces en un ambiente multicolor lleno de diversión.

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La actividad estaba programada a partir de las 16:00 horas, donde niños y grandes salieron rumbo al Desfile desde el Parque de San Martín en dirección a la sede del IC, alegrando el entorno de las calles del Centro Histórico de la capital con música, colores, juegos y muchos pequeñitos entusiasmados.

Tras su llegada al plantel escolar, los pequeñitos fueron llevados hacia el área común del patio donde les esperaba un Festival súper animado con múltiples dinámicas, juegos y sorpresas esperando por ellos.

El Instituto Campechano organizó dinámicas, juegos y sorpresas. / Alejandro Pech

Con sus disfraces más creativos, algunos con el juguete o la golosina en la mano, decenas de chiquitines disfrutaron de la víspera del Día del Niño y de la Niña con una entretenida actividad pensada solo para ellos, haciéndolos reír y festejar por el que consideran uno de los días más esperados del año.

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JGH