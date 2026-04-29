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“El Reino de los Sueños” llena de color el Centro Histórico de Campeche por el Día del Niño

Estudiantes del Instituto Campechano organizaron el desfile “El Reino de los Sueños”, donde niños recorrieron el Centro Histórico entre disfraces y música.

Por Angélica Uribe

29 de abr de 2026

1 min

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Niños desfilaron por el Centro Histórico de Campeche rumbo al IC.
Niños desfilaron por el Centro Histórico de Campeche rumbo al IC. / Alejandro Pech

Como parte de las actividades dedicadas a los campechanitos por el Día del Niño y de la Niña, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Instituto Campechano realizaron un Desfile y Festival hacia “El Reino de los Sueños”, contando con la participación de decenas de pequeños que lucieron sus mejores disfraces en un ambiente multicolor lleno de diversión.

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La actividad estaba programada a partir de las 16:00 horas, donde niños y grandes salieron rumbo al Desfile desde el Parque de San Martín en dirección a la sede del IC, alegrando el entorno de las calles del Centro Histórico de la capital con música, colores, juegos y muchos pequeñitos entusiasmados.

Tras su llegada al plantel escolar, los pequeñitos fueron llevados hacia el área común del patio donde les esperaba un Festival súper animado con múltiples dinámicas, juegos y sorpresas esperando por ellos.

El Instituto Campechano organizó dinámicas, juegos y sorpresas.
El Instituto Campechano organizó dinámicas, juegos y sorpresas. / Alejandro Pech

Con sus disfraces más creativos, algunos con el juguete o la golosina en la mano, decenas de chiquitines disfrutaron de la víspera del Día del Niño y de la Niña con una entretenida actividad pensada solo para ellos, haciéndolos reír y festejar por el que consideran uno de los días más esperados del año.

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JGH

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