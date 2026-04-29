Motociclistas de Quintana Roo festejarán a los consentidos del hogar este Día del Niño

De nueva cuenta La Alianza Motociclistas Quintana Roo realizará el festejo del “Día del Niño sobre ruedas 2026”, que verificará en el domo deportivo de la región 228 de Cancún, este viernes 1 de mayo desde las 17:00 horas; evento en el cual se entregarán regalos a todos los chiquitines, además disfrutarán de un show infantil y les darán las tradicionales vueltas en motocicleta a los consentidos del hogar.

Como cada año, la Alianza de Motociclistas Quintana Roo realizará su tradicional festival en honor a los pequeñines; en esta ocasión lo harán en coordinación con la Dirección de la Juventud de Benito Juárez, con el objetivo de organizar un magno evento para que más niños disfruten de la gran fiesta que se organiza para ellos.

En entrevista con el motociclista “El Diablo”, vocero a la citada asociación de “bikers”, adelantó que la fiesta infantil tendrá, además del tradicional recorrido en moto, juegos, concursos, se entregarán dulces, juguetes y habrá un show infantil.

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El entrevistado adelantó que se esperan de 30 a 50 bikers que participarán en el evento con sus motos, en las cuales realizarán el tradicional recorrido a los asistentes. El cuál es el que más disfrutan los festejados, que cada año asisten en compañía de sus familiares, amigos y seres queridos, un evento infantil que ya se volvió tradición.

El motociclista explicó que anteriormente el festejo se realizaba como una rodada, en la cual se les daba un recorrido en sus caballos de acero a los niños, pero en esta ocasión debido a la persecución que han sufrido las Rodadas por parte de autoridades municipales, Secretaría de Tránsito Municipal y Policía Preventiva, el tradicional desfile de motos se suspendió.

Por lo que ahora solo se les dará una vuelta en el área del domo para evitar cualquier problema con las autoridades municipales.

El entrevistado invitó de manera muy especial a todos los papás y mamás para que lleven a sus hijos, al festival que es para ellos y que tiene como objetivo que los niños se la pasen bien en su día; además de que disfruten el tradicional recorrido en moto que es el regalo especial para todos pequeñines.