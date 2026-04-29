“No podemos admitir agresiones contra nuestro país”, Ricardo Monreal sobre acusaciones de USA contra Rocha Moya

El senador y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, rechazó este miércoles las acusaciones formuladas por Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las enmarcó como una agresión inadmisible contra la soberanía nacional. “No podemos admitir agresiones contra nuestro país”, declaró Monreal, subrayando que México defenderá su orden constitucional y la presunción de inocencia.

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Las declaraciones del legislador se dan horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA dieran a conocer una acusación formal en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre los señalados están el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, exsecretarios de Seguridad y Finanzas, y mandos policiales.

Las acusaciones de Estados Unidos

Según el fiscal federal Jay Clayton, los imputados habrían conspirado con la facción de Los Chapitos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, del Cártel de Sinaloa para:

Facilitar la importación masiva de fentanilo , cocaína , heroína y metanfetaminas a territorio estadounidense.

de , , y a territorio estadounidense. Proteger operaciones del cártel a cambio de sobornos y apoyo político .

y . Filtrar información sensible de las autoridades mexicanas.

de las autoridades mexicanas. Utilizar sus cargos para garantizar impunidad operativa.

La acusación incluye cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras, y, en algunos casos, delitos agravados como secuestro y homicidio. Las penas solicitadas van desde un mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua para Rocha Moya.

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Respuesta del gobernador Rocha Moya

El mandatario sinaloense rechazó categórica y absolutamente las imputaciones a través de sus redes sociales, argumentando que carecen de veracidad y fundamento. Rocha Moya consideró que el señalamiento no es solo contra su persona, sino contra el movimiento de la Cuarta Transformación, sus liderazgos y la soberanía nacional. “Este ataque busca violentar el orden constitucional”, afirmó.

Posición de la Fiscalía General de la República y la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, detalló que los documentos no incluyen elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidad, por lo que turnó el caso a la Fiscalía General de la República. La FGR deberá evaluar si existen indicios conforme al derecho mexicano para proceder.

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La Cancillería anunció que enviará una carta de extrañamiento a Washington por la filtración pública de la información, que viola las cláusulas de confidencialidad del Tratado de Extradición bilateral.

Reacciones políticas

Ricardo Monreal insistió en que, ante la ausencia de pruebas contundentes presentadas por EU, debe prevalecer la presunción de inocencia. “Será la FGR la que determine si los elementos son suficientes”, señaló, y advirtió que México no aceptará intervenciones que atenten contra su soberanía.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una postura oficial, aunque fuentes cercanas a Morena coinciden en calificar el caso como un ataque político en contra de la 4T.

El caso ha generado una fuerte polarización: mientras la oposición exige retirar el fuero al gobernador y transparentar cualquier investigación interna, el oficialismo lo enmarca como una nueva escalada en las tensiones bilaterales con Estados Unidos.

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