Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente para Ring Royale; pitonisa contesta

La fiebre de Ring Royale, el evento de boxeo entre celebridades organizado por Poncho de Nigris, ha alcanzado un nuevo nivel de surrealismo. Tras el éxito de la primera edición, el regiomontano ya está planeando la secuela y tiene en la mira un enfrentamiento que rompería el internet: Mhoni Vidente contra Jessica Esotérica.

En una reciente entrevista, el regiomontano expresó su deseo de que ambas videntes sean la pelea estelar de la segunda edición del evento. Los comentarios generaron emoción en redes sociales; sin embargo, lo más llamativo fue la respuesta de Mhoni a la propuesta de Poncho.

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Propuesta de Poncho de Nigris para Ring Royale 2

Poncho de Nigris, quien ha posicionado a Ring Royale como un fenómeno de audiencias, reveló recientemente que busca una "pelea estelar espiritual". Su intención es que Mhoni Vidente se suba al ring para enfrentar a Jessica Esotérica, quien ya tuvo una aparición sorpresa en el primer evento.

Según Poncho, este duelo sería el sustituto ideal para la polémica pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, asegurando que el público está ávido de ver a estas dos figuras del esoterismo resolver sus diferencias con los guantes puestos. A esto se suma la respuesta de Mhoni que generó gran sorpresa en redes.

¿Cuál fue la respuesta de Mhoni Vidente a la propuesta de Poncho?

Fiel a su estilo directo, Mhoni Vidente no tardó en reaccionar a la invitación. Aunque no cerró la puerta por completo, puso condiciones muy claras que mezclan los negocios con la filantropía. La pitonisa aceptó analizar la propuesta, pero subrayó que todo dependerá de una negociación contractual formal.

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La vidente aseguró que, de aceptar subirse al ring, donaría la totalidad de su pago para ayudar a personas necesitadas, dándole un sentido social a su participación. A esto se sumó el rechazo a Jessica Esotérica; la vidente descartó inicialmente pelear contra Jessica, esto se debe a la diferencia de edad y condición física para que sea justo el combate.

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