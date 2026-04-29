Sujeto agrede a una mujer y recibe brutal golpiza en la Supermanzana 22 de Cancún

La tarde de este miércoles se registró una riña al interior de un autobús de transporte público que circulaba sobre la avenida Tulum, en la Supermanzana 22, a unos metros del Palacio Municipal en el centro de Cancún. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre abordó la unidad y golpeó brutalmente a una mujer. En ese momento, testigos intervinieron, lo sometieron y lo tiraron al piso hasta la llegada de las autoridades.

A través de redes sociales se difundieron dos videos en los que se observó al sujeto subir a la unidad 713 de la empresa Autocar. Instantes después, agredió a una pasajera que se encontraba sentada detrás del conductor. Tras varios minutos de golpiza, otro hombre subió al autobús y lo sometió por el cuello, para luego bajarlo y arrojarlo al pavimento, donde ya lo esperaban otras personas que comenzaron a patearlo.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes separaron a los involucrados y se entrevistaron con los presentes. Según testigos, el hombre había golpeado a la mujer a bordo del autobús. Sin embargo, los agentes permitieron que el chofer continuara su recorrido y no aseguraron al presunto agresor.

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De manera extraoficial, se informó que no se realizó ninguna detención, pese a la agresión previa contra la mujer. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial que explique la falta de acción ni han dado a conocer más detalles del caso.

Testigos señalaron que la víctima conocía al agresor, ya que momentos antes ambos se encontraban junto a una motocicleta. La mujer abordó el autobús y, detrás de ella, subió el sujeto, quien posteriormente comenzó a golpearla.

Hasta ahora se desconoce qué originó el conflicto entre ambas personas. Los hechos quedaron registrados por cámaras del complejo de seguridad C5, así como por dispositivos de vigilancia de comercios ubicados en la zona.