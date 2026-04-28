Poncho de Nigris compara a Ring Royale con Supernova Génesis y desata polémica

El influencer y empresario regiomontano Poncho de Nigris ha vuelto a sacudir las redes sociales este abril de 2026, tras lanzar una serie de comparaciones directas entre su evento de boxeo, Ring Royale, y la producción internacional Supernova Génesis. Y es que; el regiomontano posicionó su evento como algo “más viral”.

La polémica estalló luego de que De Nigris afirmara que su proyecto "venció en todos los aspectos" a la competencia, desatando un intenso debate sobre la calidad del "boxeo de influencers" en México. A esto se suman los problemas de producción que presentó Supernova, mismos que los usuarios no dejaron pasar.

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Comparación de Poncho de Nigris entre Ring Royale y Supernova Génesis

Poncho de Nigris posicionó a Ring Royale como una alternativa "más real y viral" frente a Supernova Génesis. Mientras que Supernova cuenta con el respaldo de plataformas como Netflix y una producción de corte internacional, De Nigris describió su evento como un esfuerzo independiente.

El empresario comparó la situación con la lucha de David contra Goliat, sin embargo, el debate comenzó cuando Poncho de Nigris usó sus redes sociales para asegurar que Ring Royale superó en todos los aspectos a Supernova.

Me desperté con la noticia de que, contra todo pronóstico, logramos vencer a Supernova Génesis en todos los aspectos: dinamismo, gusto del público, producción. Fue un momento inesperado, especialmente sabiendo que teníamos frente a nosotros a un verdadero gigante. Es un triunfo… pic.twitter.com/JFfCKSvT7u — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 27, 2026

"Logramos vencer a Supernova Génesis en todos los aspectos: dinamismo, gusto del público y producción. Nosotros tenemos peleas de verdad, no de amigos". publicó el influencer en sus redes sociales. Este comentario no pasó desapercibido y se ha generado una ola de críticas.

Reacción de redes sociales por la comparación

Por un lado, los seguidores de Poncho defienden el dinamismo y el morbo de peleas como la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo en Ring Royale. Por otro lado, los defensores de Supernova Génesis señalan que la producción de Netflix es superior y que el evento cuenta incluso con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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