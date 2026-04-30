Rugen los Tigres en Cancún y vencen a Leones con brillante pitcheo de Julio Robaina

Otra salida de calidad del cubano Julio Robaina, se combinó con un respaldo tempranero de su ofensiva, para que los Tigres de Quintana Roo vencieran 6-2 a los Leones de Yucatán en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de la SM 21 en Cancún, donde se festejó por adelantado a los niños cancunenses.

Por tercer partido consecutivo la pizarra se inauguró en el mismo primer inning, siendo en esta ocasión los Tigres los encargados de timbrar la carrera de la quiniela por conducto de Miles Simington, tras un sencillo remolcador al jardín izquierdo del estadounidense JJ Matijevic.

La ventaja bengalí se incrementó a 2-0 en la segunda entrada, mediante el primer cuadrangular del calendario para el venezolano Manuel Boscán (1), quien se voló la barda del bosque izquierdo ante los envíos de César Valdez.

Para el tercer episodio, los quintanarroenses mandaron a las regaderas al abridor visitante, al atacarlo con cuatro rugidos, de los cuales dos fueron producidos con un triple de Carlos Castro y el otro par con el primer home run en la LMB Banorte de Troy Viola (1).

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Los Leones se metieron al juego en el quinto capítulo con una solitaria anotación en los spikes de Yadir Drake, gracias a un infield hit de Alonso Gaitán por el campo corto y para el sexto se acercaron 2-6 en el score, con triple de Norberto Obeso y un rodado impulsor de Erik González.

La victoria le correspondió al cubano Julio Robaina (1-0), en labor de seis innings, cuatro hits, dos carreras que fueron limpias y cuatro ponches; mientras que el revés se le apuntó al dominicano César Valdéz (0-2), con trabajo de dos entradas dos tercios, siete imparables, incluyendo par de bombazos, seis anotaciones, una de ellas sucia y dos abanicados.

Luego de estos nueve días consecutivos de juego y de sus dos primeras series como locales en la Temporada 2026 de la LMB Banorte, los Tigres de Quintana Roo comenzarán el próximo viernes 1 de mayo su segunda gira del calendario, visitando durante el fin de semana al Águila de Veracruz y del martes 5 al jueves 7 a los Pericos de Puebla.