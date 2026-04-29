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Fuga de gas provoca movilización de los cuerpos de emergencia en Playa del Carmen; no hubo intoxicados

Los hechos ocurrieron en un establecimiento sobre la Avenida Halcones con Avenida CTM del Fraccionamiento Villas del Sol, donde se registró la fuga.

Por Gustavo Escalante

29 de abr de 2026

1 min

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Elementos de diferentes corporaciones atendieron el llamado.
Elementos de diferentes corporaciones atendieron el llamado. / Foto: Por Esto!

Una fuga de gas LP en un local comercial en Playa del Carmen provocó pánico entre los trabajadores y vecinos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para evitar una explosión, no hay reportes de personas intoxicadas.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento sobre la Avenida Halcones con Avenida CTM del Fraccionamiento Villas del Sol, donde se registró la fuga y obligó a los empleados a reportarlo.

Minutos después de movilizaron los cuerpos de emergencia, elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se presentaron en el lugar quienes de inmediato acordaron la zona.

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En tanto que los elementos de Bomberos y Protección Civil emprendieron las acciones necesarias para las revisiones y el cierre de válvulas para evitar riesgos mayores.

Pese a ello, las autoridades no reportaron personas intoxicadas ya que los trabajadores salieron a tiempo del local, solo miedo extremo entre la zona vecinal luego de percatarse de la fuga.

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