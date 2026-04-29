Chisato Iwai buscará golpe a golpe conseguir el bicampeonato en Mayakoba

La campeona de la edición 2025 del Mayakoba, Chisato Iwai, declaró que irá de golpe a golpe rumbo al doble campeonato, sabedora que el golf no es fácil, expresó esto la monarca defensora del torneo, previo al arranque de la esperada justa femenil.

“Estoy feliz de regresar a Mayakoba, donde levanté mi primer título; el año pasado después de la victoria regresé a Japón y todos hablaban de mí, entonces tengo buenos recuerdos”, comentó en entrevista la monarca defensora del torneo.

Cuestionada sobre volver a alzar la copa de monarca; la golfista reconoció que en esta ocasión habrá más competencia con la participación de Nelly Korda, número uno del mundo.

“Espera ganar esta semana, pero el golf no es fácil, por eso trataré de concentrarme en lo mental e ir golpe por golpe”, adelantó la actual monarca.

A su vez, Carlota Ciganda, quien es una de las jugadoras más experimentadas en el field del Riviera Maya Open at Mayakoba, con 35 años, la española ya sabe lo que es ganar en México, pues festejó el título con el tradicional sombrero de charro en el Lorena Invitational de 2016. En 2025 Ciganda fue novena en Mayakoba con una buena actuación que la colocó en el noveno sitio con 285 golpes (-3).

“Sí. Siempre es un placer venir aquí, me encanta venir a un país donde se habla mi idioma, el español; la gente es muy acogedora y amable y siempre disfruto viniendo a México, creo que es un lugar excelente, con un campo de golf magnífico y un hotel estupendo”.

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“Vine el año pasado y jugué muy bien, por lo que estoy emocionada por empezar mañana”, señaló la golfista ubicada en el sitio 35 del ranking femenil Rolex, quien reconoció que el viento es una de las cosas más complicadas de vencer en el Campo El Camaleón.

En su carrera dentro de la LPGA que inicio en 2012, Ciganda cuenta con tres títulos del tour, con 61 top ten, para ganancias superiores a los 10 millones de dólares, también con muchos fracasos, que no la han detenido en su largo camino.

“Creo que es un modo de vida; yo creo que a lo que estoy adicta es un poco a esa adrenalina que la competición te da cuando sales y sientes esos nervios, eso es lo que me sigue motivando, luego disfruto mucho del proceso, levantarme cada día y seguir mejorando, pero creo que puedes seguir aprendiendo, y la verdad que eso es lo que intento hacer”, explicó.

Finalmente, una de las jugadoras que ingresó con un sponsor exemption al Riviera Maya Open at Mayakoba fue la colombiana María José Marín, campeona del Augusta National Women’s Amateur.

Por lo que para Majo estar en este sitio es un privilegio que sabe valorar el hecho de competir al lado de grandes figuras profesionales, por lo que espera tener una semana de mucho aprendizaje.

“Siento que en todos los torneos que he jugado a nivel profesional he aprendido un poquito de cada semana, siento que un paso bastante importante sería mejorar mi juego corto, porque las profesionales tienen un juego corto totalmente impecable, ya que cada vez que están fuera de green siempre están cerca del hoyo o están haciendo pares, por lo que esa es una de las grandes diferencias que veo”, concluyó.