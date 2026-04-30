Acusan a Britney Spears de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol.

Este 30 de abril de 2026, la Fiscalía del Condado de Ventura, en California, ha presentado cargos formales contra la cantante Britney Spears por un delito menor de conducción bajo los efectos combinados de alcohol y al menos una droga. Esto tras el incidente ocurrido en los primeros días del mes de marzo.

La acusación surge a raíz de un incidente ocurrido el pasado 4 de marzo, cuando la artista fue detenida por la Patrulla de Caminos de California tras ser vista conduciendo su BMW negro de manera errática y a alta velocidad en la autopista US 101.

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Así fue el proceso legal de Britney Spears

Según los informes oficiales, la cantante de 44 años mostró signos claros de intoxicación en el momento de la detención, lo que llevó a los agentes a realizarle pruebas de sobriedad en el lugar antes de trasladarla a una cárcel local. La denuncia no especifica qué tipo de sustancias o qué cantidades exactas se encontraron en su organismo.

🚨 EXCLUSIVE: Britney Spears has been officially charged with DUI.



Details: https://t.co/8SrTBkr9bS pic.twitter.com/wlQiagZB8D — TMZ (@TMZ) April 30, 2026

La lectura de cargos se encuentra fijada para el próximo lunes 4 de mayo de 2026. Al tratarse de un delito menor y no haber causado accidentes ni lesiones, Spears no está obligada a asistir al tribunal; sus abogados pueden representarla; la fiscalía ha indicado que podría ofrecerle un acuerdo conocido como "wet reckless" (conducción temeraria con alcohol), que reduciría los cargos a cambio de un año de libertad condicional.

¿Cuál es el estado actual de Britney Spears?

Tras el arresto de marzo, Britney Spears tomó la decisión de ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación para tratar el abuso de sustancias, una medida que su equipo calificó como "un paso necesario y largamente postergado". Fuentes cercanas a la artista aseguran que sus hijos fueron fundamentales para convencerla de buscar ayuda.

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Este nuevo episodio legal ocurre cinco años después de que Spears lograra liberarse de su tutela judicial en 2021, y ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores sobre su salud mental y bienestar general. Por ahora, su equipo legal no ha emitido comentarios adicionales sobre la acusación formal presentada este jueves.

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