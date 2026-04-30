Catean vivienda y detienen a presunto narcomenudista en Ciudad del Carmen

Un hombre de 31 años fue detenido la noche de este miércoles durante un operativo de la Fiscalía General del Estado en la colonia Volcanes, donde se aseguró droga y dinero en efectivo.

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Agentes de la Vicefiscalía Regional con sede en Carmen, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la zona tras recibir múltiples reportes sobre presuntas actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas.

Durante el registro, los elementos ministeriales aseguraron a E.E.H.G., de 31 años, así como sustancia ilícita y una cantidad de dinero en efectivo que estaba guardada dentro de un bolso personal.

El cateo derivó de reportes sobre presunta venta de drogas en la zona. / Especial

El operativo contó con fuerte apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro. No se reportaron personas lesionadas ni incidentes.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continúa integrando la carpeta de investigación por delitos contra la salud. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Con este golpe, las autoridades buscan seguir desarticulando puntos de distribución de droga en la región.

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JGH