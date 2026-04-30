Sindicalizados de Tenabo amenazan con tomar Palacio Municipal por adeudo millonario

El Ayuntamiento de Tenabo, que preside Mariela Sánchez Espinosa, adeuda más de 2 millones 555 mil pesos en prestaciones y logros que se acumularon desde diciembre del año anterior, incluyendo la canasta navideña, el bono navideño y el bono de fin de año.

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Elmer Rubicel Pech Ku, líder de una agrupación de 118 trabajadores, pide que la alcaldesa cumpla o se invite a un diálogo que conduzca a buenos términos. Afirmó que, además de lo adeudado en diciembre, de enero de 2026 les deben el bono de Reyes, vales de despensa y el día del empleado. También se adeudan 11 estímulos de antigüedad y, en abril, el bono de 16 años de servicios.

El líder sindical señaló que la alcaldesa, cuando se trata de hablar de los estímulos, siempre menciona que no hay dinero. "No estamos cerrados al diálogo, pero ya llegó el momento en que la base sindical exige respuestas claras y precisas, y que no se guarde la presidenta", expresó.

Aseguraron que no han querido atender a los sindicalizados: "Hemos sido pacientes, tolerantes y hemos aguantado todo, pero ya estamos llegando al límite por ser una cantidad de 2 millones 555 mil pesos adeudados. Esperamos que la alcaldesa nos cite para una reunión y saber qué piensa de las deudas; la verdad, no queremos perjudicar su gobierno y sabemos sobre la crisis que existe a nivel estatal, pero ella se cierra en su círculo y no quiere dar la cara".

Pech Ku advirtió que, si en la próxima semana no hay solución al problema, tomarán medidas drásticas durante las festividades de la Feria de Mayo: "Creo que nos la vamos a pasar en los corredores del palacio municipal hasta que pague la edil. Nos vamos a ausentar del palacio", explicó el líder, decidido a seguir en protesta para no permitir que la deuda aumente.

Lo más grave, según el representante, es que la alcaldesa sometió a votación ante el Cabildo que no se paguen los bonos de fin de año del ejercicio anterior, propuesta que fue aprobada por los regidores. "Nosotros los sindicalizados no lo aceptamos y queremos que pague la mandataria; de lo contrario, vamos a tomar el palacio", concluyó ante los medios.

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JGH