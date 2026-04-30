Un pirata al volante sorprende a la niñez chetumaleña

Este 30 de abril, las calles de Chetumal fueron testigos de una travesía fuera de lo común cuando una unidad de la Ruta Caribe se transformó en un barco cargado de magia. Al mando del timón, un operador decidió colgar el uniforme convencional para enfundarse en un traje de pirata, convirtiendo el transporte público en el escenario de una aventura inesperada para cientos de pequeños pasajeros.

Desde muy temprano la sorpresa de las familias que subían a bordo. El "Capitán de la Ruta" no solo cumplió con su itinerario habitual por las colonias de la capital, sino que se encargó de que cada niño y niña recibiera un botín de golosinas directamente de sus manos.

El "Capitán de la Ruta" se encargó de que cada niño y niños recibieran golosinas. / Por Esto

Este gesto convirtió el trayecto cotidiano en una experiencia lúdica, logrando que el Día del Niño se sintiera vibrante incluso en el camino al trabajo o a la escuela.

La reacción en la comunidad no se hizo esperar, pues las redes sociales se llenaron de elogios hacia este trabajador que, con creatividad y recursos propios, decidió humanizar el servicio público.

El gesto convirtió el trayecto en una experiencia lúdica para el Día del Niño. / Por Esto.

Su iniciativa demostró que la vocación va mucho más allá de conducir un vehículo; se trata de fortalecer el tejido social y regalar momentos de alegría en fechas significativas. Al final de la jornada, el "Pirata de la Caribe" dejó claro que para ser un héroe local no se necesita una capa, sino la voluntad de transformar la rutina en una sonrisa.

Fernando Baeza

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