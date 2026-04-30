Presidenta Sheinbaum acordó realizar Cumbre México-Unión Europea en la CDMX

Acompañada por el Canciller Roberto Velasco Álvarez, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en uno de los salones de Palacio Nacional.

Durante la conversación, la jefa del Ejecutivo Federal acordó con el funcionario europeo realizar la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México, donde se firmarán diferentes alianzas.

“Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México”.

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“En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado. Una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”, detalló la mandataria en una publicación en su perfil de X.

Durante su administración, la Presidenta Sheinbaum ha recibido en Palacio Nacional a diferentes funcionarios de diferentes países de los cinco continentes para fortalecer las relaciones económicas y de cooperación.