Conciertos en Mérida: Kenia Os se presentará este viernes 1 de mayo; conoce el setlist completo

Este viernes 1 de mayo, la cantante Kenia Os se encargará de inaugurar la cartelera de conciertos que se tendrá durante el mes en la ciudad de Mérida, como parte de su nueva gira "K de Karma" Tour.
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Y es que la ciudad de Mérida será la segunda fecha de la nueva gira de la nueva exponente del pop en México, tras estrenar su nuevo álbum "K de Karma".
Tras anunciar fechas en ciudades como Mazatlán, Monterrey, León, CDMX y Oaxaca, Kenia Os se prepara para un espectáculo completamente nuevo en el Foro GNP.
El concierto de Kenia Os en Mérida está programado para iniciar a las 21:00 horas este viernes 1 de mayo, y se prevé que las puertas abran desde las 19:00 horas.
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Setlist de Kenia Os en Mérida
A través de cuatro álbumes y un EP, Kenia Os resumirá sus mejores canciones en su nueva gira "K de Karma" Tour, y muchas de ellas cantará en Mérida, entre ellas:
- Problemática
- Ojo x Ojo
- Llevatelo
- Ruleta Rusa
- Big Bang
- Boys
- Tortura
- Por Dentro
- OMG
- Es así (Instrumental)
- La Invitación
- Love Bombing
- Una y Otra Vez
- Días Tristes
- Tu y Yo X Siempre
- La OG (Instrumental)
- Kitty
- Mamita Rica
- Tarde
- Joder
- Fifty Fifty
- Breaking News (Interlude)
- Boom In Your Face
- Tokome
- VIP
- Slay
- Tommy y Pamela
- Malas Decisiones
El concierto de Kenia Os con su "K de Karma" Tour en la ciudad de Mérida tendrá un tiempo estimado de más de hora y media.