Miley Cyrus estalla contra paparazzi que empujó a su mamá | VIDEO

La famosa cantante, Miley Cyrus, ha protagonizado un tenso momento después de que enfrentará a un paparazzi que empujó a su madre Tish Cyrus. El incidente ocurrió apenas este pasado fin de semana, coincidiendo curiosamente con las celebraciones del Día de las Madres.

El momento quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, a pesar de que varias personas se molestaron por la reacción de la cantante. Sin embargo; la gran mayoría de los usuarios mostró su apoyo a la artista por defender a su familia ante una agresión.

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Así fue como Miley Cyrus enfrentó a paparazzi que empujó a su mamá

Miley Cyrus y su madre, Tish Cyrus, se encontraban disfrutando de una salida tranquila en una cafetería. Al salir del establecimiento, un grupo de fotógrafos las rodeó rápidamente. En medio del caos por conseguir la mejor toma, uno de los paparazzi se acercó demasiado y, según los reportes y videos virales, empujó accidentalmente a Tish.

Lejos de ignorar la situación, la ganadora del Grammy se detuvo de inmediato y encaró al fotógrafo de manera directa y visiblemente molesta. En las grabaciones que circulan en redes sociales, se escucha a Miley reclamarle con firmeza: "¿Es en serio? ¡Acabas de golpear a mi mamá con tu cámara! Ni siquiera lo pienses de nuevo. Casi la lastimas."

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MILEY CYRUS PROTEGE A SU MADRE DEL PAPARAZZI



¡LA ESTRELLA ENFRENTÓ AL FOTÓGRAFO QUE LA EMPUJÓ!



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El video viral muestra a Miley Cyrus saliendo de un restaurante con su madre Tish cuando un paparazzi se acerca demasiado y la… pic.twitter.com/jDjyHx8mOa — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 11, 2026

Aunque el paparazzi intentó defenderse diciendo que "nunca haría eso", Miley no dio marcha atrás y mantuvo su postura protectora, bloqueando el paso para asegurar que su madre pudiera llegar al vehículo sin más percances.

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