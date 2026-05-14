Alzan la voz más víctimas de la difusión de fotos íntimas por Telegram; habría mujeres de Mérida, Kanasín, Umán y más

La denuncia pública realizada recientemente por una joven identificada como Emili G. sobre la existencia de un grupo de Telegram denominado Tizimín Secretos, donde se compartían fotografías y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento, continúa generando indignación y preocupación no sólo en esta localidad, sino en distintos municipios de Yucatán.

Tras viralizarse la publicación, decenas de jóvenes comenzaron a alzar la voz en redes sociales, asegurando que existen otros grupos similares dentro de la misma plataforma de Telegram, donde también han sido víctimas de la difusión ilegal de imágenes, fotografías y contenido íntimo sin autorización.

De acuerdo con testimonios compartidos de manera anónima, algunas de las afectadas serían originarias de municipios del Sur del estado, así como de ciudades como Mérida, Valladolid, Ticul, Tekax, Hunucmá, Kanasín, Halachó, Umán y otros puntos de Yucatán.

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Varias jóvenes aseguraron contar con evidencias, capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuarios relacionados con estos grupos, señalando que muchas veces las víctimas desconocen completamente que sus imágenes están siendo distribuidas hasta que algún conocido les avisa.

Ante esta situación, las afectadas y usuarios en redes sociales han comenzado a exigir la intervención inmediata de las autoridades cibernéticas y de la Policía Estatal de Investigación (PEI), solicitando que se inicien los protocolos correspondientes para rastrear a los responsables y aplicar la Ley Olimpia contra quienes resulten involucrados en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Muchas de las denuncias han sido realizadas bajo anonimato por temor a represalias, amenazas o ataques digitales, aunque varias jóvenes coincidieron en que guardar silencio sólo permite que este tipo de violencia continúe creciendo.

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Especialistas recordaron que compartir, almacenar o distribuir imágenes y videos íntimos sin autorización constituye un delito en México y puede derivar en sanciones económicas y penas de prisión conforme a la Ley Olimpia, legislación vigente para proteger a las víctimas de violencia digital.

Asimismo, exhortaron a las posibles afectadas a conservar todas las pruebas posibles, incluyendo capturas, enlaces, nombres de perfiles y conversaciones, además de denunciar inmediatamente cualquier grupo o usuario involucrado en este tipo de prácticas ilícitas ante las instancias correspondientes.