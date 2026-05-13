Exhiben grupo de Telegram donde compartían contenido íntimo de mujeres de Tizimín

Una joven identificada como Emili G., dio a conocer, por medio de redes sociales, la presunta existencia de un grupo de Telegram denominado Tizimín Secretos, donde supuestamente se compartían fotografías y videos íntimos de mujeres del municipio sin su consentimiento. Esta acción generó un fuerte debate en las plataformas digitales y una creciente preocupación entre los habitantes.

La denuncia comenzó a difundirse ampliamente durante el día, luego de que la joven publicara un mensaje en sus redes sociales relatando que recibió un aviso por medio de inbox donde le informaban que una imagen suya estaba siendo expuesta dentro de este grupo.

Según explicó, decidió ingresar al enlace que le enviaron para verificar la información, encontrándose con múltiples imágenes y videos privados de distintas mujeres, situación que calificó como indignante y preocupante.

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“Hoy en la mañana me llegó un mensaje donde me avisaban que mi foto estaba expuesta en un grupo de Telegram. Entré al link que me enviaron por inbox y me encontré con este grupo de hombres, y no sé si se les puede llamar así, ya que exponen imágenes de mujeres y videos íntimos”, expresó la joven en su publicación.

Asimismo, señaló que abandonó el grupo casi de inmediato debido al contenido que observó y aseguró que únicamente logró tomar algunas capturas antes de salir. La publicación rápidamente comenzó a ser compartida por usuarios de Tizimín y otros municipios, generando reacciones de molestia, preocupación y apoyo hacia posibles víctimas.

La joven también dejó en claro que no permanecerá en silencio ante esta situación y advirtió que cualquier amenaza, difusión de contenido o ataque relacionado con su persona será denunciado formalmente ante las autoridades correspondientes.

“Esto que están haciendo es un delito”, escribió, haciendo referencia a la difusión de contenido íntimo sin autorización.

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Aunque el grupo presuntamente fue eliminado poco después de que la denuncia comenzara a viralizarse, existe preocupación entre ciudadanos debido a la posibilidad de que se creen nuevos espacios similares o continúe la circulación del material privado mediante otras plataformas digitales.

Especialistas en seguridad digital señalaron que este tipo de grupos suelen operar mediante enlaces privados y difusión entre usuarios, compartiendo material íntimo sin consentimiento, lo cual constituye una forma de violencia digital. En muchos casos, las víctimas desconocen que sus fotografías o videos están siendo distribuidos hasta que alguien cercano les informa.

Recomendaron evitar compartir contenido íntimo sin las debidas precauciones, activar herramientas de privacidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como denunciar inmediatamente perfiles, grupos o usuarios que participen en la difusión de material privado.

También exhortaron a conservar pruebas como capturas de pantalla, nombres de usuarios, enlaces y conversaciones para facilitar posibles investigaciones.