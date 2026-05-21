Detectan presunta red dedicada al robo de infraestructura urbana en Mérida; se llevan cableados y rejillas

El Ayuntamiento de Mérida presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el robo de rejillas y otros componentes de la infraestructura urbana, luego de detectar diversos casos en distintos puntos de la ciudad y sus comisarías.

La querella fue interpuesta por el área jurídica de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y quedó asentada en la carpeta de investigación G1/198/2026. Entre los hechos denunciados se encuentra la sustracción de rejillas reportada en la comisaría de Tixcuytún, al norte de la capital yucateca, además de otros reportes ciudadanos relacionados con el robo de piezas metálicas del sistema pluvial.

Como parte de la evidencia entregada a las autoridades ministeriales, el Ayuntamiento integró un video captado por una cámara de seguridad domiciliaria, en el que presuntamente se observa la participación de varias personas y dos vehículos involucrados en el retiro ilegal de las estructuras metálicas.

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El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Jorge Montalvo Duarte, informó que durante las revisiones realizadas por personal de la dependencia también se detectaron casos de robo de cableado eléctrico de luminarias, cometidos por grupos que aparentan realizar labores oficiales del municipio.

De acuerdo con el funcionario, estas personas operan principalmente durante las noches, utilizando herramientas y vehículos para simular trabajos autorizados y evitar levantar sospechas entre vecinos y automovilistas.

Las afectaciones se han reportado en distintos sectores de la ciudad, entre ellos colonias como Chuburná y Ciudad Caucel, donde el retiro de rejillas y cableado ha provocado riesgos para peatones, motociclistas y conductores debido a registros abiertos y fallas en el alumbrado público.

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El Ayuntamiento señaló que las pérdidas económicas derivadas del robo sistemático de estos materiales podrían ascender a varios millones de pesos. Además, indicó que parte de las piezas sustraídas presuntamente son comercializadas en chatarrerías o a través de plataformas digitales de compraventa.

Ante esta situación, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con personas que aparenten realizar trabajos públicos sin identificación oficial o fuera de horarios habituales.

Los reportes pueden realizarse mediante Ayuntatel o al número 070, con el objetivo de verificar si se trata de personal autorizado y facilitar la intervención de las autoridades correspondientes.

El Ayuntamiento de Mérida indicó que continuará colaborando con la Fiscalía para el seguimiento de las investigaciones y el fortalecimiento de las medidas de vigilancia sobre la infraestructura urbana del municipio.