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Pensión Discapacidad en Quintana Roo: ¿Cuánto reciben los beneficiarios en su Tarjeta Bienestar?

Para incorporarse al programa, los solicitantes deben presentar documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y un certificado médico.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

1 min

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El apoyo económico se entrega cada dos meses y forma parte de los Programas para el Bienestar
El apoyo económico se entrega cada dos meses y forma parte de los Programas para el Bienestar / Programas para el Bienestar

Los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben una ayuda económica de forma bimestral la cual se deposita en sus tarjetas oficiales del programa.

Aquellos que se encuentran registrados obtienen un total de 3 mil 300 pesos, el cual se deposita cada dos meses.

El programa está dirigido a personas con discapacidad permanente de entre 0 y 64 años de edad en Quintana Roo.

Hoy jueves 20 de mayo es la fecha límite

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Pensión Discapacidad en Quintana Roo: Fecha límite y requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar

¿Cuáles son los requisitos para Pensión Discapacidad?

  • Acta de nacimiento legible
  • Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública de salud
  • Teléfono de contacto

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