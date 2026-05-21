Pensión Discapacidad en Quintana Roo: ¿Cuánto reciben los beneficiarios en su Tarjeta Bienestar?

Los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben una ayuda económica de forma bimestral la cual se deposita en sus tarjetas oficiales del programa.

Aquellos que se encuentran registrados obtienen un total de 3 mil 300 pesos, el cual se deposita cada dos meses.

El programa está dirigido a personas con discapacidad permanente de entre 0 y 64 años de edad en Quintana Roo.

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