Caravana del Bienestar en Sabán: Requisitos para ser atendido hoy 21 de mayo

En la comunidad de Sabán, del municipio de José María Morelos la Caravana del Bienestar se encontrará asistiendo el día de hoy jueves 28 de mayo.
Durante la jornada se ofrecerán servicios médicos gratuitos como mastografías y asesoría de programas del Bienestar
Noticia Destacada
Pensión Discapacidad en Quintana Roo: Fecha límite y requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar
Servicios médicos
- Mastografías
- Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH
- Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo
- Entrega de bastones de 1 pie
- Asesoría jurídica
- Ministerio público móvil y antecedentes registrales
- Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA
- Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
- Inscripción al programa, leche para el Bienestar
Requisitos en copia para trámites
- CURP
- Identificación oficial (INE)