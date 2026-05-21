Caravana del Bienestar en Sabán: Requisitos para ser atendido hoy 21 de mayo

En la comunidad de Sabán, del municipio de José María Morelos la Caravana del Bienestar se encontrará asistiendo el día de hoy jueves 28 de mayo.

Durante la jornada se ofrecerán servicios médicos gratuitos como mastografías y asesoría de programas del Bienestar

Noticia Destacada Pensión Discapacidad en Quintana Roo: Fecha límite y requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar

Servicios médicos

Mastografías

Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH

Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo

Entrega de bastones de 1 pie

Asesoría jurídica

Ministerio público móvil y antecedentes registrales

Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA

Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar

Inscripción al programa, leche para el Bienestar

Requisitos en copia para trámites