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Caravana del Bienestar en Sabán: Requisitos para ser atendido hoy 21 de mayo

Los ciudadanos deberán acudir a los módulos con la copia de la CURP y la INE.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

21 de may de 2026

1 min

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Caravana del Bienestar en Quintana Roo
Caravana del Bienestar en Quintana Roo / Especial

En la comunidad de Sabán, del municipio de José María Morelos la Caravana del Bienestar se encontrará asistiendo el día de hoy jueves 28 de mayo.

Durante la jornada se ofrecerán servicios médicos gratuitos como mastografías y asesoría de programas del Bienestar

Hoy jueves 20 de mayo es la fecha límite

Noticia Destacada

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Servicios médicos

  • Mastografías
  • Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH
  • Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo
  • Entrega de bastones de 1 pie
  • Asesoría jurídica
  • Ministerio público móvil y antecedentes registrales
  • Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA
  • Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
  • Inscripción al programa, leche para el Bienestar

Requisitos en copia para trámites

  • CURP
  • Identificación oficial (INE)

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