Tragedia en la vía Mérida-Progreso: mueren dos jóvenes en presuntos “arrancones”

Durante la noche del miércoles se registró una tragedia en la carretera Mérida–Progreso, donde un fuerte accidente entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 13 de la vía federal, en las cercanías del puente de Komchén, cuando una camioneta de lujo y un automóvil compacto colisionaron violentamente en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

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Tras el impacto, una de las unidades quedó prácticamente destrozada sobre el pavimento, mientras que el otro vehículo comenzó a incendiarse a un costado de la carretera, generando momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona. La fuerza del choque también provocó daños en infraestructura vial, incluyendo un señalamiento que fue derribado

Testigos señalaron que algunas personas que transitaban por el sitio auxiliaron a uno de los conductores para salir de la unidad antes de que el fuego se extendiera. Sin embargo, dos jóvenes perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del accidente.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar las llamas, mientras paramédicos confirmaron el fallecimiento de las víctimas. Agentes de seguridad y personal de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y mantuvieron parcialmente cerrada la circulación durante varias horas.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de las personas involucradas, aunque se presume que el exceso de velocidad habría sido un factor en el siniestro.