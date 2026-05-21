¿Te faltan estampas del álbum Panini? Así puedes conseguirlas sin pagar precios excesivos

Completar el álbum Panini del Mundial 2026 ya no tiene que convertirse en un gasto excesivo. La propia Panini cuenta con un servicio oficial para solicitar las estampas faltantes directamente desde su plataforma en línea.

El sistema está disponible a través de la tienda oficial de Panini México, donde los coleccionistas pueden ingresar al apartado de estampas faltantes y registrar el código único de su álbum para comenzar el proceso.

Uno de los puntos más importantes es que cada estampa Panini tiene un costo aproximado de 8 pesos, además de un cargo de envío de 80 pesos por pedido. La plataforma permite solicitar hasta 40 estampas diferentes por compra.

El código necesario para realizar el registro se encuentra en la última página del álbum mundialista, por lo que es indispensable tenerlo a la mano antes de iniciar el trámite en línea.

Gracias a esta opción oficial, muchos aficionados podrán evitar pagar precios exagerados en reventa por estampas populares como la 00 o las de figuras internacionales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las cuales suelen alcanzar costos elevados entre coleccionistas.

La alternativa de Panini México busca facilitar que los aficionados completen su colección rumbo al Mundial 2026 sin necesidad de gastar miles de pesos en intercambios o ventas informales.