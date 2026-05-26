Familia de Alejandro Marcovich informa sobre colectas falsas a su nombre

La familia del músico Alejandro Marcovich ha emitido una seria advertencia para alertar a los fanáticos, amigos y público en general sobre la existencia de colectas, eventos e incluso algunas solicitudes de dinero que se están realizando a nombre del músico; sin embargo, se ha señalado que estas son falsas.

Esto ha surgido después de que Marcovich sufriera un derrame cerebral que, según los informes médicos y familiares más recientes, lo mantiene actualmente en estado de coma. Un hecho que generó sorpresa y preocupación en el mundo de la música y entre los seguidores del guitarrista.

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Familia de Marcovich asegura que no existe una recaudación de fondos oficial

A través de un comunicado oficial y mensajes compartidos por Béla Marcovich, hija del artista, se informó de manera contundente que no se ha abierto ninguna recaudación de fondos oficial y tampoco se han aprobado eventos a beneficio del guitarrista gestionados por terceros.

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La familia solicitó al público verificar minuciosamente cualquier tipo de campaña y evitar realizar transferencias de dinero a cuentas personales o dudosas. Esto con la finalidad de que los fanáticos de Alejandro Marcovich no caigan en alguna de las estafas que han comenzado a circular.

¿Cuál es el estado de salud del músico, Alejandro Marcovich?

Gabriela Martínez, esposa del guitarrista, informó que el estado de salud de Alejandro Marcovich continúa reportándose como delicado y con pronóstico reservado. Según el comunicado oficial emitido este 26 de mayo, el músico permanece hospitalizado bajo una estrecha vigilancia neurológica.

Comunicado de la familia de Alejandro Marcovich sobre colectas falsas. / Instagram: bela.marcovich

A través del documento oficial firmado por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, se detalló que el artista se mantiene bajo un esquema de cuidado prioritario y observación por parte del equipo médico. La familia reiteró su profundo agradecimiento por la enorme cantidad de oraciones, muestras de cariño y mensajes positivos que han recibido.

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