Saúl Hernández manda mensaje de recuperación a Alejandro Marcovich.

Saúl Hernández, líder y vocalista de Caifanes, rompió el silencio para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a su excompañero de banda, Alejandro Marcovich. Este momento fue durante una presentación de su grupo musical y generó un emotivo momento que ha conmovido a los seguidores del rock.

El pronunciamiento tuvo lugar la noche del sábado 23 de mayo, durante un concierto masivo de la agrupación en la Velaria de la Feria, en León, Guanajuato. Ante una audiencia de más de 10 mil personas, el músico dejó de lado las históricas diferencias para mostrar su cariño y apoyo al guitarrista.

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Estas fueron las palabras de Saúl Hernández para Alejandro Marcovich

Con un tono respetuoso y visiblemente conmovido, Saúl Hernández interrumpió momentáneamente el repertorio para dirigirse al público y dedicar unas palabras en nombre de toda la banda actual. En un emotivo mensaje para su excompañero que generó emotividad entre los presentes.

"Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich; tuvo una recaída y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto. En nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor", expresó el vocalista.

#Música | En su más reciente presentación, Caifanes le deseó lo mejor a Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista de la agrupación y que actualmente está en coma tras sufrir un derrame cerebral 🎶 pic.twitter.com/XFiEfMfmom — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) May 24, 2026

Como parte del homenaje, la banda interpretó algunos de los temas más emblemáticos de su catálogo cuyos icónicos solos de guitarra fueron creados por el músico de origen argentino. Este gesto público de reconciliación simbólica cobra una gran relevancia debido al delicado estado de salud en el que se encuentra Marcovich.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

El legendario guitarrista y arreglista sufrió un derrame cerebral severo la noche del pasado martes 19 de mayo, lo que obligó a su traslado de emergencia a un hospital. De acuerdo con los reportes médicos más recientes compartidos por su familia y allegados, el músico permanece internado en terapia intensiva bajo un estado de coma inducido.

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