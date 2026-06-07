Luisito Comunica es señalado de presunto incumplimiento de pago de utilidades

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica se ha convertido en tendencia tras una serie de denuncias públicas realizadas por presuntos empleados de sus restaurantes, quienes señalan irregularidades en el reparto de utilidades (PTU) correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

La polémica comenzó cuando en redes sociales supuestos trabajadores de las cadenas de restaurantes del influencer aseguraran que el mismo creador de contenido informará que no se podría realizar el pago de utilidades. Esto generó molestia debido a que los empleados aseguran que se han abierto diversas sucursales en el país.

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Señalan a Luisito Comunica de incumpliendo del pago de utilidades

La polémica cobró fuerza en redes sociales a raíz de testimonios de personas que afirman formar parte de la plantilla laboral de dos de los establecimientos del influencer. De acuerdo con las quejas difundidas, los trabajadores recibieron un comunicado por parte de la administración en el que se les notificó que no habría pago de utilidades este año.

El argumento es por una supuesta falta de liquidez y la ausencia de ganancias fiscales gravables sujetas a distribución. Sin embargo, los denunciantes han cuestionado la versión hecha por la empresa argumentando un crecimiento notable del negocio en el mismo periodo.

Luisito Comunica :

El que cobra $500 por un ramen en su restaurante Deigo, no repartió utilidades a sus empleados, intentó sobornarlos con $2,000 por debajo de la mesa.

🐀

Que venda su depa en Polanco, ¿no?

💩 pic.twitter.com/4mhmlkRT4x — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 6, 2026

Esta situación se suma a quejas previas que han circulado en plataformas digitales sobre las condiciones de trabajo en las cadenas gastronómicas asociadas al youtuber, que incluyen marcas como Deigo Ramen. En meses pasados, cuentas de denuncia laboral ya habían exhibido supuestas listas de salarios brutos que apenas superan el sueldo mínimo.

¿Qué ha dicho Luisito Comunica ante dichos señalamientos?

Hasta el momento, Luisito Comunica no ha emitido ninguna postura oficial o declaración aclaratoria respecto a los señalamientos legales y administrativos en contra de sus restaurantes. El creador de contenido ha mantenido su actividad habitual en plataformas digitales, compartiendo contenido de sus viajes al extranjero.

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Es importante mencionar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en México, el periodo obligatorio para que las empresas (personas morales) realicen el reparto de utilidades concluye el 30 de mayo, mientras que los patrones registrados como personas físicas tienen como fecha límite el 29 de junio.

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