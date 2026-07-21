Vivienda para el Bienestar 2026 abre registro: requisitos, documentos y cómo ubicar los módulos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió un nuevo periodo de registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026, dirigido a personas que no cuentan con una casa propia ni tienen acceso a un crédito hipotecario del Infonavit o del Fovissste.

La convocatoria comenzó el lunes 20 de julio y permanecerá vigente hasta el domingo 2 de agosto de 2026. Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos instalados en los municipios y zonas donde se desarrollan los proyectos habitacionales.

El registro no garantiza la entrega inmediata de una vivienda. Conavi deberá revisar la documentación, comprobar el cumplimiento de los requisitos y determinar la disponibilidad de casas o departamentos en cada zona.

¿Quiénes pueden registrarse en Vivienda para el Bienestar 2026?

El programa está dirigido a familias de bajos ingresos que necesitan una vivienda y no pueden acceder a los mecanismos tradicionales de financiamiento.

Entre los criterios señalados para participar se encuentran no tener una propiedad, no ser derechohabiente del Infonavit o del Fovissste y residir dentro de alguno de los polígonos prioritarios donde Conavi construye las viviendas. La dependencia también considera a hogares con dependientes económicos y grupos en situación de vulnerabilidad.

Noticia Destacada Registro a Vivienda para el Bienestar en Yucatán: Módulos de la Conavi para el trámite del 20 de julio al 2 de agosto

La convocatoria establece como referencia un ingreso familiar inferior a dos salarios mínimos, equivalente a cerca de 17 mil 800 pesos mensuales. Las autoridades revisarán la situación económica y habitacional de cada solicitante antes de integrar el padrón de posibles beneficiarios.

¿Qué documentos solicita Conavi para el registro?

Las personas interesadas deben presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía CURP actualizada Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Dependiendo de la etapa y del proyecto, también podrán solicitar comprobante o declaración de ingresos, documentos de los dependientes económicos y certificado de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad.

En caso de matrimonio o concubinato, la pareja deberá entregar la documentación requerida para que Conavi evalúe los ingresos y condiciones del hogar.

La documentación debe llevarse en original y copia. Los horarios generales de los módulos suelen ser de 8:00 a 16:00 horas, aunque pueden cambiar según el municipio.

Vivienda para el Bienestar 2026 ya abrió convocatoria. El registro será del 20 de julio al 2 de agosto en módulos de CONAVI y Bienestar. El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Requisitos: no tener casa propia y contar con ingresos menores a $17,800. pic.twitter.com/xeCc300bxZ — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 20, 2026

¿Dónde están los módulos de Vivienda para el Bienestar?

El trámite debe realizarse en los puntos de atención habilitados por Conavi. Para localizar el módulo correspondiente, las personas deben consultar el mapa oficial, seleccionar su estado y revisar si existe una sede disponible en su municipio.

La plataforma muestra la dirección y el horario específico de atención. Los módulos se ubican principalmente en las zonas donde se construirán las viviendas, por lo que la convocatoria no se encuentra abierta de forma general en todos los municipios del país.

Conavi ha advertido que sus procesos son directos y no requieren gestores ni intermediarios. La orientación y el registro son gratuitos, por lo que cualquier solicitud de dinero para asegurar un lugar o acelerar el trámite debe considerarse irregular.

EN ESTE ENLACE puedes iniciar tu registro.

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