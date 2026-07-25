Ataque armado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen deja un herido y fuerte operativo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de este sábado sobre la Quinta Avenida y la calle 6, en la colonia Centro, tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del bar Santinos, uno de los establecimientos ubicados en la zona turística.

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De acuerdo con los primeros reportes, el número de emergencias 911 recibió llamadas en las que se alertaba sobre múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la inmediata respuesta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se desplazaron al sitio para controlar la situación.

Al arribar, los policías localizaron a una persona lesionada por impactos de bala, por lo que paramédicos brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarla a un hospital. Hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni el estado de salud en el que fue reportada.

Durante el despliegue operativo, los uniformados implementaron un cerco de seguridad sobre varios metros de la Quinta Avenida, restringiendo el paso de peatones y turistas mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y se preservaba la escena.

De manera preliminar, trascendió que una persona fue asegurada por las autoridades en relación con los hechos. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinen su posible participación en el ataque.

La zona permaneció bajo resguardo policial mientras peritos realizaban la fijación de indicios balísticos y demás evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación. Agentes ministeriales iniciaron las primeras entrevistas para establecer la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

El hecho generó momentos de tensión entre visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban recorriendo la Quinta Avenida o permanecían en comercios y restaurantes cercanos, varios de los cuales observaron la llegada de patrullas, ambulancias y unidades de investigación.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y esclarecer si la agresión iba dirigida contra la víctima o si existen más personas involucradas en estos hechos violentos registrados en el corazón de la zona turística de Playa del Carmen.

JGH