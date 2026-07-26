Incendio en planta de gas pone en jaque a Tizimín; evitan posible tragedia mayor

Momentos de tensión y alarma se vivieron este domingo luego de que un incendio de grandes dimensiones consumiera un vehículo cargado con 40 cilindros de gas dentro de las instalaciones de la planta Gas Imperial, ubicada sobre la salida hacia Valladolid, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la carretera.

El fuego se originó en una unidad estacionada en la planta cargado de cilindros de gas y, debido a que se encontraba a escasos metros de un tanque estacionario de gran capacidad, existió un alto riesgo de una explosión que pudo haber desencadenado una tragedia de enormes proporciones.

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Ante la emergencia, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Heroico Cuerpo de Bomberos y ambulancias acudieron de inmediato para establecer un amplio operativo de seguridad, mientras se evacuaba la zona de riesgo y se restringía completamente la circulación vehicular.

Los bomberos fueron los primeros en ingresar al área afectada para combatir las intensas llamas. Tras más de una hora de arduas labores, y con el apoyo del personal de la empresa y de las corporaciones de seguridad, lograron controlar y sofocar el incendio antes de que alcanzara los depósitos de almacenamiento de gas.

Elementos de la Policía Municipal y SSP acudieron al lugar. / Por Esto.

Como medida preventiva, varios vehículos cargados con cilindros y tanques estacionarios fueron retirados y resguardados en un terreno ubicado frente a la planta, y aún costado de la carretera evitando que el siniestro se propagara.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades continuaban trabajando en el sitio para eliminar cualquier riesgo, mientras que la carretera Tizimín–Valladolid permanecía cerrada a la circulación.

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De manera preliminar, no se reportaban personas lesionadas; sin embargo, el vehículo donde se originó el incendio fue declarado como pérdida total. Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron este aparatoso siniestro.

En el lugar al igual se presentó el director de protección civil Alfredo Martín quien tomó conocimiento de los hechos.

Efraín Valencia

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