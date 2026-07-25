Se quedan sin agua potable 18 colonias de Playa del Carmen

Deja sin agua potable la concesionaria Aguakan al menos a 18 colonias de Playa del Carmen, usuarios de vital líquido llaman de forma urgente a las autoridades municipales resolver el problema, ya basta de pagar por un servicio a medias dicen los usuarios: Alejandro Perera, Juan Alcocer, Yoli Mendoza, Santiago Miss, Genaro Puc y Fernando Salazar.

La empresa Aguakán literal, deja sin agua potable casi a toda la ciudad de Playa del Carmen, pero hay colonias que desde hace dos semanas que llega el servicio a “gotitas” como en el fraccionamiento de Misión Villamar I, “no sabemos que está pasando, desde las 9 de la mañana está vacía la red de la calle, y se reestablece por las noches”.

La concesionaria dejó sin agua a la gente de los fraccionamientos: Villamar I y II, Palmas I y II, Cataluña II, Misión del Carmen, Palmas Turquesa, Mundo Hábitat, Villar del Sol primer primera y cuarta etapa, Pescadores II, Misión de las Flores, Plaza Azul, Galaxia II, La Toscana, el Edén Plus, colonia Zazil -Há, Forjadores, El Ejido, 28 de Julio y en la Luis Donaldo Colosio.

Para el ciudadano Alejandro Perera, la concesionaria ya no tiene la capacidad para abastecer a los usuarios ante el acelerado crecimiento urbano y siguen construyendo más fraccionamientos habitacionales.

“La demanda ha superado a la capacidad de la infraestructura, creo que deberían pensar en construir tanques de almacenamiento en diversos fraccionamientos para la distribución para prevenir el desabasto”, agregó.

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“Este problema ya se ha venido reportando años atrás, pero las autoridades no han evaluado esta situación porque viven ocupados en actos anticipados de campañas electorales para buscar nuevos cargos de elección popular cuando no han tenido la capacidad ni voluntad política para resolver los problemas sociales”, comentó la señora Yoli Mendoza.

“Desde que el gobierno concesionó el agua potable empezó la deficiencia en el suministro del vital líquido, a pesar de esta crisis no ha sido de interés de las autoridades, y los diputados solo están procurando levantar su imagen en redes sociales para seguir en el poder, es una vergüenza con nuestros legisladores”, opinó el ciudadano, Juan Alcocer.

Mientras el gobierno municipal de Playa del Carmen argumenta estar trabajando para tener una mejor calidad de vida, el problema es que tenemos graves problemas sociales que no quieren reconocer, opinó el ciudadano, Santiago Miss.

“Estamos pagando muy caro las facturas políticas por haber confiado por la simple simpatía de este gobierno a cargo de Estefanía Mercado, caímos en el engaño populista, nos dejamos llevar por el simple discurso “sin tanto choro”, creo que debemos ser más analíticos”, comentó el ciudadano Genaro Puc.

Por su parte el comerciante Fernando Salazar opinó que la concesionaria fue un fracaso, porque solo llegó a recaudar, y no a mejorar la red de agua potable y alcantarillado, y las autoridades siguen protegiendo a esta empresa que nos limita el agua, a pesar de que es un derecho humano.