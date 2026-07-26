Mariana Ochoa es la última habitante secreta de La Casa de los Famosos México

Durante la gala de estreno de La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa fue revelada como la última habitante sorpresa y secreta del reality show. Esta presentación tuvo lugar durante la noche de este domingo 26 de julio de 2026, sorprendiendo a los fanáticos.

Previo a dar a conocer su identidad, la producción reveló pistas con la finalidad de que el público pudiera adivinar al último integrante del reality show. Tras esto; la actriz y cantante se presentó como la última personalidad que ingresará a la casa para obtener el gran premio del show.

Noticia Destacada Luis Chaparro es el segundo habitante secreto de La Casa de los Famosos

¿Quién es Mariana Ochoa, última habitante secreta de LCDLFM?

Mariana Ochoa llega a la competencia respaldada por una extensa carrera en el entretenimiento mexicano. La artista formó parte de La Onda Vaselina y OV7, participando más tarde en proyectos como el 90s Pop Tour y lanzando producciones como solista lo que le ha permitido ganar una gran base de fanáticos.

Aunado a esto, Ochoa protagonizó telenovelas como La hija del jardinero y Amor sin condiciones, además de incursionar como conductora en diversos programas de revista y entretenimiento. Ahora; la actriz y cantante formará parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Al momento de revelar su identidad como una de las habitantes secretas, Mariana Ochoa destacó su entusiasmo por unirse al proyecto, señalando que llega a la casa con la intención de aportar alegría, energía positiva y autenticidad durante el encierro para afrontar la convivencia diaria ante las cámaras.

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