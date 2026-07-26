Ejecutan a balazos a un encargado de un expendio en Champotón

Un masculino pierde la vida al interior de un expendio de cerveza tras recibir unos impactos de bala en Champoton, según los reportes.

De manera preliminar, las primeras versiones apuntan a que el hecho podría estar relacionado con un robo con violencia.

Las autoridades investigan el móvil del ataque.

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El crimen ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este domingo, sobre la calle 24, entre 37 y 39 de la colonia Chen Pec, en Champotón. Según testigos, se escucharon varias detonaciones.

Al lugar llegaron elementos policiales y paramédicos, estos últimos confirmaron el lamentable deceso. La zona se encuentra acordonada en la espera de las autoridades ministeriales.