Apagón eléctrico CFE: Colonias y municipios sufrirán corte masivo de luz este viernes 24 de julio; ¿a qué hora y por qué razón?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó una suspensión programada del servicio de energía eléctrica que abarca desde la noche del jueves 23 de julio hasta la madrugada de este viernes 24 de julio de 2026. Durante estos días varias zonas del país se verán afectadas.

Con la intención de evitar contratiempos para la ciudadanía, las autoridades de la comisión informaron las razones y zonas que se podrán ver afectadas por la suspensión del servicio de energía. Esto tiene la finalidad de que los usuarios se puedan prevenir ante la situación de la electricidad.

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¿Por qué habrá corte de luz de la CFE este viernes 24 de julio?

La suspensión se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y de mejora en la infraestructura de la red eléctrica. La CFE realiza este tipo de maniobras técnicas programadas para asegurar la calidad del servicio y poder prevenir fallas mayores a futuro en el servicio de energía.

¿Qué municipios y colonias serán las afectadas por el apagón de la CFE?

El corte afectará principalmente a comunidades rurales y ejidos del municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León. Las comunidades y colonias que quedarán sin suministro de energía eléctrica son:

San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez Ejido

El Potosí

Ejido Positos

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¿En qué horarios se suspenderá el servicio eléctrico este viernes?

El período de interrupción tiene una duración estimada de 4 horas, de acuerdo con la información compartida por la CFE. El servicio de energía eléctrica será cortado a partir del jueves 23 de julio de 2026 a las 22:00 horas y será restablecido el viernes 24 de julio de 2026 a las 02:00 horas.

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