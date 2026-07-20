Estilista de La Casa de los Famosos México explota contra mexicanos tras final del Mundial

Lau Styling, estilista de La Casa de los Famosos México y reconocida por su trabajo de imagen con celebridades en México, se convirtió en el centro de una fuerte controversia tras publicar un video insultando a la afición mexicana tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026.

La estilista del reality show compartió un video en donde explotó en contra de los mexicanos y lanzó varios insultos que no pasaron desapercibidos por los usuarios de redes que rápidamente volvieron viral el clip. Este video generó gran revuelo en las plataformas digitales, provocando que estrellas dieran su opinión.

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Así fue como la estilista de LCDLFMX insultó a los mexicanos

Tras la culminación de la Copa del Mundo 2026 en donde la selección de España venció a la de Argentina, la estilista compartió una grabación en sus historias de redes sociales en donde manifestó su molestia por las burlas y festejos de los aficionados mexicanos ante la selección argentina.

ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

En el clip, Lau Styling arremetió de forma directa contra los usuarios locales que se burlaban de la derrota de Argentina: “Todos los mexicanos 'ganó España', pero ¿vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p**", fueron las palabras de la estilista en el clip.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Las declaraciones causaron indignación entre la audiencia y diversos usuarios de plataformas como X (antes Twitter). En este espacio, cibernautas criticaron fuertemente que expresara ese tipo de descalificaciones teniendo su residencia y fuente principal de trabajo en México.

No te queremos en 🇲🇽

se lo dije desde que salí de la casa de los famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte😖por eso la

Mandé alv con sus botas q se rompieron porque nunca fue buena Stylist 😈😈 https://t.co/TeGZkKuM5m — Galamontes (@GalaMontes2) July 20, 2026

A las críticas masivas se sumaron figuras como Gala Montes, quien lanzó un mensaje desaprobando la actitud de la estilista y recriminando la falta de respeto hacia el público mexicano. Asimismo, usuarios han solicitado el veto de la vestuarista en producciones televisivas y proyectos del medio del entretenimiento nacional.

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