¿Quién es Wladimir Klitschko, boxeador y exmarido de Hayden Panettiere? Así fue su historia con la actriz

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años volvió a poner bajo los reflectores a Wladimir Klitschko, exboxeador ucraniano con quien la actriz tuvo a su única hija.

Klitschko fue durante años una de las figuras más destacadas del boxeo de peso pesado, categoría en la que consiguió varios campeonatos mundiales y compartió protagonismo con su hermano Vitali Klitschko.

A lo largo de su trayectoria profesional, el exdeportista consiguió derrotar a 23 rivales por títulos mundiales de peso pesado, una cifra que, de acuerdo con la información citada, representa un récord en la historia de esta división.

Wladimir Klitschko y su carrera en el boxeo

Antes de convertirse en campeón mundial, Wladimir Klitschko tuvo un importante logro en el ámbito amateur. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el pugilista consiguió la medalla de oro en la categoría superpesado.

En aquella final, el boxeador ucraniano se impuso ante Paea Wolfgramm, resultado que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera antes de dar el salto definitivo al profesionalismo.

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria ocurrió en 2015, cuando Tyson Fury consiguió derrotarlo y arrebatarle sus campeonatos mundiales.

La pelea que nunca tuvo revancha

Después de aquella derrota, Wladimir Klitschko y Tyson Fury tenían previsto enfrentarse nuevamente. Sin embargo, la revancha no llegó a celebrarse debido a los problemas personales que atravesaba el británico.

Fury terminó renunciando a sus títulos, mientras Klitschko posteriormente enfrentó a Anthony Joshua. El ucraniano volvió a caer en ese combate y, meses después, anunció oficialmente su retiro del boxeo.

El 3 de agosto de 2017, Klitschko confirmó el final de una carrera que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la división de los pesos pesados.

¿Cómo comenzó su relación con Hayden Panettiere?

La historia sentimental entre Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko comenzó aproximadamente en 2009. La actriz era 14 años menor que el entonces boxeador y ambos mantuvieron un vínculo que tuvo algunas pausas a lo largo del tiempo.

La pareja se separó temporalmente entre 2011 y 2013, pero posteriormente retomó su relación. En diciembre de 2014 nació Kaya, la hija de ambos, y posteriormente llegaron a comprometerse.

Sin embargo, la relación terminó definitivamente en 2018, después de varios años juntos.

La relación de Klitschko con su hija Kaya

Después de la separación, Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere mantuvieron una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija.

De acuerdo con la información citada, Kaya vivió principalmente cerca de su padre, mientras la actriz atravesaba una etapa complicada marcada por depresión posparto y problemas de adicción.

A pesar de que la pareja tomó caminos distintos, ambos continuaron vinculados por la crianza de su hija, quien se convirtió en el principal punto de unión entre ellos.

La muerte de Hayden Panettiere, cuya causa no había sido revelada públicamente en los reportes citados, vuelve a poner en el centro de la atención la historia de la actriz, su familia y las personas que formaron parte de su vida.