¿Quién es Brian Hickerson? Así fue la relación con Hayden Panettiere y su polémico pasado

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, volvió a colocar bajo los reflectores a Brian Hickerson, quien fue pareja de la actriz durante varios años.

Hickerson es un agente inmobiliario y aspirante a actor estadounidense que comenzó su relación con Panettiere en 2018, poco después de que ella terminara su vínculo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson estuvo marcada por varias separaciones y reencuentros. De acuerdo con la información publicada, permanecieron juntos de manera intermitente durante aproximadamente cuatro años, hasta 2022.

Los problemas que llevaron a Hickerson ante la justicia

La relación comenzó a generar atención mediática en 2019, cuando Hickerson fue detenido en Los Ángeles por un incidente de violencia doméstica relacionado con la actriz.

Un año después, el entonces novio de Hayden Panettiere volvió a ser arrestado, esta vez en Wyoming, Estados Unidos, tras otro episodio relacionado con la intérprete.

Los conflictos terminaron en los tribunales. En abril de 2021, Hickerson se declaró no contest ante dos cargos graves derivados del incidente de 2019, una figura legal mediante la cual no admite ni niega formalmente los cargos, pero acepta las consecuencias de la condena.

Como resultado, recibió una condena de 45 días de prisión, además de cuatro años de libertad condicional y una orden que le prohibía acercarse a Panettiere durante cinco años.

Brian Hickerson reconoció la violencia

Con el paso del tiempo, Brian Hickerson reconoció públicamente los episodios de violencia que ocurrieron durante su relación con la actriz y asumió responsabilidad por su comportamiento.

Sus declaraciones volvieron a cobrar relevancia después de que Hayden Panettiere publicara sus memorias, en las que decidió hablar de una de las etapas más difíciles de su vida.

¿Qué dijo Hayden Panettiere sobre Brian Hickerson?

En mayo de 2026, la actriz publicó ‘This is Me: A Reckoning’, un libro autobiográfico en el que abordó distintos episodios de su vida personal.

Entre los temas que expuso se encuentra su experiencia con el abuso durante la relación con Hickerson, además de otros asuntos como sus problemas con el alcohol, la depresión posparto y su vínculo con su hija.

Las memorias permitieron conocer desde la perspectiva de la actriz cómo aquella relación afectó diferentes aspectos de su vida y se convirtió en uno de los capítulos más difíciles de su historia personal.

¿Hayden Panettiere y Brian Hickerson habían regresado?

Aunque su relación había terminado, ambos continuaron teniendo contacto. En marzo de 2026, Panettiere fue fotografiada junto a Hickerson cuando llegaban al aeropuerto de Los Ángeles; en ese momento, la actriz utilizaba muletas.

Las imágenes provocaron especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque la representante de Panettiere negó que ambos hubieran retomado una relación sentimental.

La versión ofrecida entonces fue que Hayden Panettiere y Brian Hickerson eran amigos, por lo que no se confirmó que hubieran vuelto a ser pareja.

Hickerson aseguró que todavía amaba a la actriz

Pese a que no se confirmó una nueva relación sentimental, Brian Hickerson declaró que Panettiere continuaba siendo una persona importante para él.

El empresario aseguró que entre ambos existía una relación basada en el respeto mutuo y reconoció que todavía sentía amor por la actriz.

Incluso afirmó que había imaginado la posibilidad de un futuro juntos, en el que ambos pudieran llegar a casarse.

La muerte de Hayden Panettiere vuelve a poner atención sobre la compleja historia que compartieron, aunque la causa del fallecimiento de la actriz todavía no había sido revelada públicamente al momento de los reportes citados.