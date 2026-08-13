‘La Granja VIP’: revelan al cuarto competidor de la segunda temporada.

La segunda temporada de ‘La Granja VIP’ sigue generando expectativas entre el público, y es que durante este jueves 13 de agosto durante la transmisión de “Venga la Alegría”; se reveló al cuarto integrante de la nueva entrega del reality show, sorprendiendo a los fanáticos y parte del público.

Durante la emisión del programa matutino de este jueves, se dio a conocer que el nuevo integrante para la segunda temporada del reality show es el comediante, imitador y creador de contenido regiomontano Kevyn Contreras. Junto con su revelación, Contreras compartió su opinión sobre el show.

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¿Quién es Kevyn Contreras, nuevo integrante de ‘La Granja VIP’?

Tras días de especulaciones alimentadas por pistas publicadas en redes sociales, la producción compartió la identidad del nuevo competidor. Kevyn Contreras, el comediante regiomontano se presentó saliendo de un un cascarón de huevo gigante y rompió el hielo sobre ‘La Granja VIP’.

“Me da miedo en La Granja que la gente no soporte el humor del comediante regio”, declaró entre risas durante su presentación en “Venga la Alegría”. El comediante se ha posicionado como una de las figuras más cómicas en el norte del país, por lo que su sentido del humor podría ser un punto importante dentro de la convivencia.

Días previos a este anuncio, el propio creador de contenido había informado a sus seguidores sobre una pausa temporal en sus espectáculos en vivo, compromiso que ahora cobra sentido con su ingreso al reality.

Así avanza el elenco de la nueva temporada del show

Con la confirmación de Kevyn Contreras, la lista de habitantes conocidos hasta el momento se compone por: Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés y Kevyn. La segunda temporada de 'La Granja VIP’ se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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