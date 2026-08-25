Ciudadanos y comerciantes protestan contra modernización del malecón de Cozumel

Entre 100 y 120 ciudadanos y comerciantes realizaron el primer plantón público en contra del proyecto de modernización del malecón y rehabilitación de la avenida Rafael E. Melgar, al considerar que los recursos destinados a la obra deberían atender primero las necesidades de infraestructura y servicios públicos en las colonias. La manifestación se realizó ante la próxima ejecución de una iniciativa cuya inversión se estima entre 116 y 136 millones de pesos.

Juan Velázquez, empresario, señaló que la intervención no representa una prioridad para distintos sectores de la población y expresó preocupación por las posibles afectaciones que los trabajos podrían ocasionar a los pequeños comercios, particularmente durante la temporada de menor actividad turística. “Antes de comenzar se necesita conocer cómo se garantizará el acceso a los establecimientos y qué medidas habrá para los comerciantes”, expresó.

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La protesta surgió a partir de la presentación del proyecto, cuyo inicio está previsto para octubre. Los participantes señalaron problemas relacionados con baches, drenaje sanitario, interrupciones del suministro eléctrico y deficiencias en el abasto de agua potable en colonias.

Los asistentes también cuestionaron el proceso de socialización de la propuesta y solicitaron mayor información sobre sus características, etapas de ejecución y medidas previstas para reducir las afectaciones a residentes y comerciantes.

Luis Díaz, habitante que participó en la manifestación, señaló que las necesidades de las colonias deben formar parte de las prioridades de inversión, especialmente ante los problemas registrados con el agua y la electricidad.

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Rosa Rodríguez, participante de la reunión ciudadana, consideró que la discusión no se limita al proyecto del malecón, sino a la manera en que deben distribuirse los recursos destinados a Cozumel.

El presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, ha respaldado la intervención al señalar que la modernización del malecón busca mejorar la infraestructura turística y favorecer la permanencia de visitantes en la zona. Como parte de los ajustes analizados se contempla conservar los dos carriles de circulación vehicular, respetar el ancho histórico de la avenida y mantener la Explanada de la Bandera.