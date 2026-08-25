Susana Zabaleta revela la razón por la que podría terminar su relación con Ricardo Pérez

Hace unos cuantos días, se dio a conocer que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta estarían pasando por una crisis en su relación, al grado que se llegó a mencionar que habían terminado. Ante toda esta situación, la propia Zabaleta habló de su relación en una entrevista con Jonathan Vest.

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La cantante no dudó en revelar algunos detalles de su relación con Ricardo Pérez, aprovechó para desmentir su rompimiento con el polémico comediante, rumor que nació a raíz de las declaraciones que hizo Ese Pérez en ‘La Casa de los Famosos México’.

¿Por qué motivo Susana Zabaleta terminaría con Ricardo Pérez?

Ante toda esta situación, la actriz reveló que ella sabe que su relación podría llegar a su final por la diferencia de edad que existe entre ellos.

"Yo sé que lo voy a perder. Así es la vida, él (Ricardo Pérez) tiene que tener hijos"

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No cabe duda que la pareja se convirtió en una de las más queridas, pero también en una de las más criticadas, principalmente por el tema de las edades y en ocasiones por sus profesiones, las cuales suelen ser muy diferentes y tener agendas muy apretadas que no les permite pasar tanto tiempo juntos.

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