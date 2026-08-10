Ivonne Montero se une a la segunda temporada de “La Granja VIP”.

La actriz, cantante y conductora mexicana Ivonne Montero fue anunciada oficialmente este lunes 10 de agosto de 2026, como la segunda participante confirmada para la segunda temporada del show “La Granja VIP”, programa de televisión que es producido por TV Azteca.

El anuncio sorprendió a los seguidores de la actriz y público del programa, fue durante la transmisión matutina del programa Venga la Alegría y a través de las redes sociales oficiales del programa que se informó sobre la identidad de la segunda participante confirmada que ingresará a la granja.

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¿Cómo fue la revelación del segundo participante de “La Granja VIP”?

La producción de “La Granja VIP" había comenzado a dar pistas en días previos sobre la identidad de su nueva integrante. Entre las pistas destacaron un característico mechón de cabello blanco y piercings, detalles que los seguidores del programa asociaron rápidamente con Ivonne Montero.

Con su llegada a la emisión, Ivonne se une al famoso cazafantasmas Carlos Trejo, como los primeros participantes confirmados para ingresar a la segunda temporada del show. La ganadora de “La Casa de los Famosos”, expresó algunas palabras al momento de su gran revelación.

“Anteriormente me había prometido no volver a este tipo de formatos por lo complejo que resultan en el ámbito personal y emocional, pero este proyecto tiene un matiz diferente gracias a la naturaleza y al cuidado de los animales" expresó la actriz sobre su ingreso a ‘La Granja VIP’.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de “La Granja VIP”?

La segunda temporada del reality show “La Granja VIP” se estrenará oficialmente el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Esta nueva entrega contará con transmisiones galas diarias y seguimiento continuo 24/7 mediante plataformas digitales

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