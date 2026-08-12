‘La Granja VIP’ confirma que Kenny Avilés será el tercer integrante del show

El reality show 'La Granja VIP' continúa revelando a sus participantes y este miércoles 12 de agosto se compartió al tercer integrante del programa. La producción confirmó oficialmente a Kenny Avilés, icónica vocalista de la agrupación Kenny y los Eléctricos, como la tercera participante del reality.

La revelación de la tercera participante tuvo lugar durante la transmisión de “Venga la Alegría”, al igual los primeros confirmados que fueron Carlos Trejo e Ivonne Montero, la cantante salió de un huevo. Sin embargo; durante días previos se revelaron pistas al público de quien sería el nuevo participante.

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¿Cómo fue la revelación de Kenny Avilés como integrante de ‘La Granja VIP’?

Al igual que el resto de los participantes, Kenny apareció saliendo del interior de un huevo gigante instalado en el foro de televisión. La cantante se presentó con su característico cabello color rojo vibrante, overol de mezclilla y blusa de red, Kristal Silva fue la encargada de darle la bienvenida al proyecto.

Con su estilo irreverente habitual, Kenny Avilés declaró de inmediato: "Vengo a revolcar este lugar", dejando en claro que no piensa quedarse guardada ni reservada en la convivencia. La artista adelantó que el público podrá conocer su faceta más íntima y aspectos personales que nunca ha mostrado en escenarios.

Tras su presentación y como parte de la dinámica, la propia Kenny entregó en el foro las pistas del cuarto habitante que será anunciado próximamente: se mostraron varias pulseras rojas con el ojo turco, además de acompañarlos con emojis de risa e imagen de un asador de carne asada.

Detalles de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’

‘La Granja VIP’ se encuentra preparando todo para su segunda temporada misma que será estrenada el próximo domingo 6 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas (tiempo del Centro de México). Este formato será de 24/7 por lo que el público podrá ver el show a través de la plataforma Disney+, el canal de YouTube de TV Azteca y su sitio web oficial.

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