Muere Dolly Parton a los 80 años; ¿de qué falleció la superestrella de la música country?

La tarde de este martes 25 de agosto de 2026, se confirmó la muerte de Dolly Parton a los 80 años de edad, quien fuera una de las grandes estrellas de la música country. La noticia ha sido anunciada días después de que la cantante hablara sobre su estado de salud y mencionara que estaba trabajando en nuevos proyectos.

La información sobre la muerte de Dolly Parton, fue revelada por su sobrino, Brian Seaver, quien publicó un video en su cuenta de Instagram, donde reveló que la cantante ya había hablado con él para que fuera el encargado de dar la noticia de su fallecimiento.

Noticia Destacada Dolly Parton aparece en redes sociales y revela su verdadero estado de salud

“Este vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo pudiera asimilarlo plenamente como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas , un cargo que mi padre Larry ocupó antes que yo, me había imaginado lo duro que sería este momento, pero no lo había sentido de verdad hasta ahora”.

Así despidieron en redes sociales a Dolly Parton

En el mismo mensaje que publicó el sobrino de la cantante, aseguró que Dolly Parton vivió con mucha luz y recordó que tuvo la oportunidad de acompañar a la estrella en varias de sus giras cuando era un niño, destacando que ayudó mucho a su familia y a otros famosos.

“La tristeza nos corresponde a nosotros, no a Dolly. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la han recibido Carl, sus padres… También abrió las puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores (...) Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”.

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