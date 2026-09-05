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¿Jenni Rivera apareció en el concierto de Yuridia? Video de una fan desata bromas en redes

La mujer fue captada cantando con gran entusiasmo durante el homenaje a figuras de la música mexicana; usuarios bromearon con que “la Diva de la Banda” había regresado

Por Redacción Por Esto!

5 de sept de 2026

2 min

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Una asistente al concierto de Yuridia llamó la atención en redes luego de que usuarios la compararan en tono de broma con Jenni Rivera
Una asistente al concierto de Yuridia llamó la atención en redes luego de que usuarios la compararan en tono de broma con Jenni Rivera / Especial

Lo que comenzó como una noche especial para Yuridia terminó dejando una de esas escenas que rápidamente encuentran su camino hacia las redes sociales.

Durante el concierto que la cantante ofreció en el Estadio GNP Seguros, una mujer entre el público llamó la atención de los asistentes y terminó siendo comparada, de manera divertida, con Jenni Rivera.

La escena ocurrió mientras Yuridia rendía homenaje a algunas de las grandes figuras de la música mexicana, entre ellas la llamada Diva de la Banda. En medio del espectáculo, una asistente fue captada cantando y disfrutando con gran entusiasmo desde las gradas.

El video comenzó a circular en redes sociales y la apariencia de la mujer llevó a algunos usuarios a bromear con que se trataba de una supuesta “aparición” de Jenni Rivera en el concierto.

Aseguran que Jenny Rivera estaba en el concierto de Yuridia

Las imágenes rápidamente provocaron comentarios entre los internautas, quienes tomaron con humor el parecido y comenzaron a señalar que la cantante se había hecho presente de una manera inesperada.

Entre las reacciones hubo quienes aseguraron, en tono de broma, que sí habían visto a Jenni Rivera entre el público, mientras otros destacaron que la mujer simplemente estaba disfrutando al máximo del espectáculo.

La comparación cobró todavía más fuerza debido a que el momento ocurrió precisamente durante el homenaje que Yuridia dedicó a distintas figuras representativas de la música mexicana.

El momento dejó ver la conexión que los seguidores mantienen con la música de Jenni Rivera y la emoción que puede provocar un homenaje a una artista que continúa siendo recordada por el público.

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