México Sub-20 Femenil: el Tri deja ir el triunfo ante Benín en el Mundial

El Tri Femenil Sub-20 comenzó su participación en el Mundial Sub-20 de Polonia 2026 con un empate que dejó sensaciones encontradas. México llegó a tener una ventaja de dos anotaciones, pero una reacción de Benín en la segunda mitad terminó con el marcador igualado 2-2.

Durante los primeros 45 minutos, la Selección Mexicana tomó el control de las acciones y encontró espacios para generar peligro frente al arco africano. La recompensa llegó al minuto 21, cuando Alice Soto apareció dentro del área para conectar un centro y adelantar a las tricolores.

La atacante de Rayadas tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso después de recibir una falta que la dejó condicionada para continuar. A pesar de su salida, México conservó el dominio y llegó al entretiempo con la mínima ventaja.

El panorama parecía favorable para el conjunto dirigido por Dorival Bueno cuando Montserrat Saldívar amplió la diferencia en el complemento. La futbolista tomó el balón cerca del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería al minuto 56 para colocar el 2-0.

Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco. Un error de la defensa mexicana permitió que Benín consiguiera un penal al minuto 57. Romaine Gandonou asumió la responsabilidad y convirtió desde los once pasos para recortar distancias.

Con el marcador abierto, las africanas aumentaron la presión mientras el Tri Femenil comenzó a mostrar problemas para contener los ataques rivales. México tuvo oportunidades para conservar la ventaja, pero no consiguió cerrar el encuentro.

Cuando parecía que las mexicanas se llevarían los tres puntos, Gandonou volvió a aparecer. Al minuto 87 aprovechó otro descuido defensivo, superó a la guardameta y sacó un potente remate ante la presencia de varias jugadoras tricolores para establecer el 2-2 definitivo.

El resultado deja al Tri Sub-20 con un punto en el inicio de su camino mundialista. Ahora México deberá cambiar rápidamente el chip, pues su siguiente compromiso será frente a Polonia, anfitrión del torneo, que comenzó con una victoria sobre Argentina.