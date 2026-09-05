Checo Pérez confía en remontar con Cadillac en el Gran Premio de Italia

Aunque comenzará el Gran Premio de Italia desde la decimoséptima posición, Sergio ‘Checo’ Pérez consideró que Cadillac aprovechó de buena manera las herramientas disponibles durante la jornada del sábado en el circuito de Monza.

El piloto mexicano señaló que uno de los principales puntos a favor para la carrera será el ritmo de carrera mostrado por su monoplaza, aspecto que le permite mantener expectativas de avanzar lugares durante la competencia.

“En líneas generales, creo que hicimos un buen trabajo con todo lo que teníamos hoy”, expresó Checo Pérez después de la actividad en el trazado italiano.

El tapatío también destacó la importancia de mantener una actitud positiva dentro del equipo, al considerar que la forma de afrontar las dificultades puede resultar determinante durante un fin de semana de Fórmula Uno.

“Tenemos un buen ritmo de carrera y eso es lo más importante con miras a mañana para seguir avanzando un poco más; ese será nuestro principal objetivo”, explicó el mexicano.

Pérez ya conoce lo que significa subir al podio en Monza, pues terminó segundo en este circuito en 2012, cuando competía con Sauber, y repitió ese resultado tres años atrás al volante de un Red Bull.

El mexicano, quien suma seis victorias y 39 podios en la máxima categoría, aseguró que Cadillac buscará aprovechar cualquier oportunidad que aparezca durante la competencia para intentar mejorar su posición de salida.

“Tener un tono y una actitud positivos pueden marcar la diferencia, y creo que ese tipo de asuntos hoy los gestionamos bien”, apuntó el piloto de Cadillac.

Ahora, el objetivo de Pérez está puesto en la carrera del domingo, donde buscará convertir el buen desempeño en ritmo de competencia en una remontada que le permita acercarse a los puestos de mayor protagonismo.

“Ahora nos centraremos en aprovechar al máximo todas las oportunidades que se nos presenten mañana”, concluyó Checo Pérez en Monza.