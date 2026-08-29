Mamá de Gomita rompe en llanto al hablar de los problemas de salud de su hija

La situación de salud de Araceli Ordaz, conocida como Gomita, volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que su madre, Elizabeth Campos, compartiera un mensaje en redes sociales en el que habló sobre los dolores que la influencer continúa enfrentando después de una cirugía.

En una transmisión, Campos no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos complicados que ha vivido junto a su hija. La mujer aseguró sentirse orgullosa de la manera en que Gomita ha afrontado las dificultades y destacó la fortaleza que ha mostrado durante su recuperación.

La preocupación de la madre ocurre mientras la influencer continúa con algunas molestias derivadas del procedimiento al que fue sometida. Aunque su condición ha mejorado con el paso del tiempo, todavía presenta situaciones que afectan su día a día.

A principios de 2026, Gomita dio a conocer que había tenido que someterse a una cirugía de emergencia y que, en ese momento, su vida había estado en riesgo. Posteriormente explicó que el problema estuvo relacionado con una obstrucción intestinal provocada por una hernia de Petersen, una complicación vinculada con un bypass gástrico que se había realizado años atrás.

La recuperación tampoco ha sido sencilla. La influencer contó recientemente que las exigencias de sus presentaciones en el circo han representado un reto, pues continúa experimentando cansancio y molestias.

Madre de Gomita rompe en llanto por su hija

Al hablar sobre la salud de su hija, Elizabeth Campos reconoció que para ella ha sido especialmente difícil verla atravesar episodios de dolor intenso.

La madre de la influencer recordó que en uno de esos momentos Gomita prácticamente no podía mantenerse erguida debido a las molestias. Por ello, aprovechó su mensaje para pedir a quienes siguen a su hija que sean más comprensivos y eviten los comentarios negativos.

Campos también destacó el esfuerzo que, desde su perspectiva, ha hecho Gomita para continuar con sus actividades a pesar de las dificultades físicas que todavía enfrenta.